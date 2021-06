Sami Pajari farà il suo esordio in FIA ERC3 Junior su una Ford Fiesta Rally4 gommata Pirelli.

Il 19enne si unisce agli 11 rivali che inseguono l'ambito titolo FIA e la Fiesta Rally3 premio per correre in ERC Junior la prossima stagione attraverso una collaborazione tra la FIA, M-Sport Poland, Pirelli e il promotore ERC Eurosport Events.



Pajari corre con una Fiesta Rally4, quindi riceverà il pacchetto completo di premi ERC Junior nel 2022 - anzihcé i tre eventi in offerta ai piloti che utilizzano un altro tipo di auto Rally4 - se dovesse vincere l'ERC3 Junior quest'anno.



"L'ERC è un modo perfetto per ottenere più esperienza dai grandi eventi internazionali e, allo stesso tempo, mantenere il feeling competitivo durante le pause tra i round del JWRC", ha detto Pajari. "Come abbiamo visto in passato il livello di competizione nell'ERC è stato super e molti grandi nomi hanno fatto l'ERC a un certo punto della loro carriera".



Il finlandese sarà co-pilotato dal connazionale Enni Mälkönen, e questa settimana l'ORLEN 77° Rally Polonia, che apre la stagione dell'ERC, segnerà il suo debutto nel campionato europeo.



"Il piano è di fare tutti e sei i rally. Quando sei in una gara, fai del tuo meglio e cerchi di vincere. Sappiamo che ci sono premi molto buoni per il vincitore, ma non sono solo io che vorrei prenderli. Sono grato a tutti i miei sponsor e sostenitori perché non sarei qui senza di loro".



Un talento sulle tracce dei finlandesi volanti

Sami Pajari rappresenta il futuro del rally finlandese in più di un modo. Nel 2019 è stato selezionato dalla Federazione del suo paese, AKK Sports, come Flying Finn Future Star per una guida premio nel round finlandese del Campionato del Mondo Rally di quella stagione.



Ha poi affrontato tre rivali per un volante nel JWRC 2020 e ha prontamente superato il processo di selezione. Dopo essere arrivato terzo alla fine di una stagione troncata dalla pandemia di COVID-19, Pajari ha firmato per una seconda stagione nel JWRC e si è classificato secondo nell'ultimo round, il Vodafone Rally de Portugal del mese scorso.



Altri vincitori del premio Flying Finn Future Star sono Jari Huttunen, Emil Lindholm, Juuso Nordgren, Teemu Suninen, che hanno tutti fatto esperienza nell'ERC.

ERC Doppia missione per Breen nell’ERC 44 MINUTI FA

ERC Chwietczuk punta a lasciare il segno nell’ERC 44 MINUTI FA