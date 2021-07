Sami Pajari punta a fare il bis in FIA ERC3 Junior Championship in Lettonia.

Il finlandese ha ottenuto una doppietta ERC3/ERC3 Junior in Polonia ed è ansioso di ottenere un altro bel risultato con la sua Ford Fiesta Rally4 che condivide con il co-pilota Enni Mälkönen al Rally Liepāja.



"Spero di fare tesoro di ciò che è successo in Polonia e di acquisire più esperienza sulle strade sterrate ad alta velocità - ha detto la star del team Porvoon Autopalvelu - In Polonia è stato un buon fine settimana per me. Vincere il mio primo evento fuori dalla Finlandia è stato un grande sollievo, soprattutto perché era il mio primo nell'ERC. Questo mi dà molta fiducia per i prossimi. Mi aspetto che le strade siano molto veloci in Lettonia, come lo sono state anche in Polonia. La competizione sarà dura in Lettonia, ma cercheremo di ripartire da dove abbiamo finito".

