Sami Pajari fa il suo debutto al Rally di Roma Capitale in vetta alle classifiche FIA ERC3 al volante della sua Ford Fiesta Rally4 gommata Pirelli.

Pajari guida l'ERC3 con 11 punti e l'ERC3 Junior con 17 punti dopo una vittoria e un podio nei primi due eventi della stagione.



Ha anche firmato il primo posto nella classifica del FIA Junior World Rally Championship dopo il suo successo di categoria al Rally Estonia lo scorso fine settimana.



"Abbiamo avuto una breve sessione di test mercoledì e la macchina va bene", ha detto il finlandese. "Fa molto caldo e le temperature sono previste ben oltre i 30 gradi per tutta la durata del rally. Abbiamo avuto un buon ritmo su asfalto in Croazia, è ancora difficile dire quanto siano veloci gli altri ragazzi nella nostra classe, ma sarà una lotta serrata. Abbiamo sentito che l'asfalto è un po' scivoloso qui, quindi bisogna stare attenti ai cambi di aderenza. Da parte nostra cerchiamo di mettere il nostro nome nei libri di storia di questo evento sotto forma di successo".



I rivali di Pajari sono numerosi, con Pep Bassas (Rallye Team Spain) in ERC3 e Nick Loof (Orsák Rallysport) in ERC3 Junior.



Bassas è arrivato secondo in ERC3 e ERC3 Junior al Rally di Roma Capitale la scorsa stagione, mentre Loof torna a Roma dopo aver ottenuto podi ERC3 Junior in Polonia e Lettonia.



Il tedesco ha recentemente festeggiato 20 anni e ha completato la ricognizione del Rally di Roma Capitale lo scorso anno, ma deve ancora affrontare le prove.



Il rinomato asso dell'asfalto Jean-Baptiste Franceschi ha ottenuto una doppia vittoria ERC3/ERC3 Junior in Lettonia sulla nuova Renault Clio Rally4. Il norvegese Ola Jr Nore affianca Franceschi alla Toksport WRT in una seconda Clio Rally4. Tuttavia, i danni subiti dalla sua auto nei test di mercoledì hanno messo in dubbio la sua partecipazione a questo fine settimana.



Il plurivincitore di eventi ERC3 Florian Bernardi è presente con la sua Clio Rally4, terzo nella classe nel 2019 dopo essere andato KO nel 2018.



Il rumeno Norbert Maior sarà uno da tenere d'occhio con la Peugeot 208 Rally4, mentre Martin László è arrivato terzo in ERC3 al suo debutto a Roma la scorsa stagione e preferisce l'asfalto alla terra. L'ungherese ha finito due posti davanti alla connazionale Adrienn Vogel, la miglior donna dell'ERC 2020.



Alejandro Cáchon del Rallye Team Spain è tornato in azione in ERC3 Junior dopo la mancata partenza a Liepāja, dove Amaury Molle e Daniel Polášek hanno entrambi ottenuto buoni risultati. Tuttavia, del trio, solo Molle ha precedenti esperienze a Roma.



Łukasz Lewandowski si è capottato con la sua Opel Corsa Rally4, ma ha lottato per i punti ERC3 in Lettonia. Anche se è stato iscritto al Rally di Roma Capitale l'anno scorso, alla fine non ha partecipato.



Anche i cinque piloti del Clio Trophy by Toksport WRT sono eleggibili per i punti ERC3, con Andrea Mabellini a caccia del secondo successo nel Clio Trophy by Toksport WRT. Yigit Timur vuole vendicarsi per la sua penalità al Rally Liepāja, quando sembrava aver vinto la sua classe e un check-in anticipato lo ha fatto scendere in seconda posizione.



L'argentino Paulo Soria e i francesi Bastien Bergounhe e Ghjuvanni Rossi completano la squadra del Clio Trophy by Toksport WRT con le loro identiche Clio Rally5 gommate MICHELIN.

