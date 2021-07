Il finlandese, che ha ottenuto una doppia vittoria di classe […]

Il finlandese, che ha ottenuto una doppia vittoria di classe al 77° Rally Polonia ORLEN il mese scorso, era in testa alla categoria supportata da Pirelli con la sua Ford Fiesta Rally4 di M-Sport quando si è capottato nella PS9 di 16,07 chilometri di Liepāja.



Da leader con 5", Pajari è scivolato al quinto posto e più di 3'30" dal primo, ma con la sua auto frettolosamente riparata durante la sosta di mezzogiorno di sabato a Liepāja, è stato in grado di combattere fino ad arrivare al terzo posto nella penultima tappa insieme al co-pilota Marko Salminen.



Il terzo è poi diventato secondo quando il vincitore Mārtiņš Sesks è stato escluso dai risultati a seguito di controlli tecnici post-evento, lasciando Pajari 11 punti davanti a Pep Bassas (Rallye Team Spain) in ERC3 e con un +17 su Nick Loof (Orsák Ralllysport) in ERC3 Junior.



"L'inizio è stato davvero buono, soprattutto dalle qualifiche in poi fino a sabato è stato bello e abbiamo avuto un buon ritmo", ha detto Pajari. "Sabato è iniziato bene, eravamo in testa e sapevamo che Martins ci stava raggiungendo, avevo un buon feeling, ero contento del mio ritmo ed ero felice di lasciare che Martins mi passasse con il ritmo che aveva perché non volevo rischiare un errore.



"Poi, non riesco a spiegarlo, ma ho fatto un errore stupido in una curva molto lenta e sono finito sul tetto, ma c'erano persone che ci hanno aiutato a tornare sulla strada. Abbiamo recuperato abbastanza bene dopo l'incidente e devo davvero essere contento, perché il nostro ritmo era ancora molto buono. Il Rally Liepāja aveva anche una buona concorrenza, quindi ci sono un sacco di aspetti positivi da portare via da qui [e] abbiamo preso buoni punti".

