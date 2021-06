Sami Pajari ha fatto un perfetto debutto nel Campionato Europeo Rally con una doppia vittoria in ERC3/ERC3 Junior sulla sua Ford Fiesta Rally4 gommata Pirelli.

Il finlandese ha battuto il francese Mathieu Franceschi (Peugeot 208 Rally4) in ERC3, dove il terzo posto va a Pep Bassas (Rallye Team Spain).



"Mi sento benissimo ad essere onesto, è la prima volta che gareggio nell'ERC e ho vinto, non poteva essere migliore", ha detto Pajari "C'è stata una concorrenza serrata che mi ha fatto sudare, quindi non è stato un lavoro facile. È bello vedere i ragazzi contro cui sto gareggiando per la prima volta grandi rivali. Il più grande ringraziamento va a M-Sport Poland, la macchina era incredibile, questa è stata una vittoria di squadra".



Łukasz Lewandowski ha fatto debuttare l'Opel Corsa Rally4 in ERC3 con un sesto posto, seguito da Norbert Maior e Nick Loof.



Pajari ha anche svettato in ERC3 Junior su Maior, Loof, Kasper Kasari, Daniel Polášek e Amaury Molle, che è ripartito nella seconda tappa dopo essersi fermato sabato per un problema di pressione dell'olio.



Ola Jr Nore in odore di podio ERC3/ERC3 Junior, ma un guasto al cambio della sua Renault Clio Rally4 lo ha messo KO a una PS dal traguardo. Lo sterzo rotto ha fermato Martin László nella PS13, mentre un incendio ha costretto Nikolai Landa a fermarsi nella PS12.



Anche Jean-Baptiste Franceschi non è riuscito ad andare fino in fondo. Florian Bernardi non è partito a causa dei danni alla sua Clio Rally4 patiti nei test.

