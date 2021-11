Javier Pardo, Campione 2021 del FIA ERC2 grazie alla sesta vittoria stagionale ottenuta al Rally Islas Canarias, sarà il grande protagonista della puntata di ERC All Access su Eurosport stasera.

Oltre a raccontare l'ultimo round dell'anno, il magazine parlerà del pilota della Suzuki Motor Ibérica che assieme a Adrián Pérez si è portato a casa il titolo produzione con la sua Suzuki Swift R4lly S, nonostante un problema avuto nella Tappa 1.



ERC All Access vi fornirà anche i bellissimi video onboard e delle riprese dall'elicottero, oltre a vari approfondimenti sui Campioni ERC.



Su Eurosport la messa in onda è prevista per le 23;00, ma controllate i palinsesti locali.



