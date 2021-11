Javier Pardo ha centrato la sesta vittoria di fila in FIA ERC2 nonostante avesse perso oltre 3' per cali di potenza nella PS2.

Il pilota della Suzuki Motor Ibérica ha beneficiato del ritiro del suo compagno di squadra Joan Vinyes, che nella penultima PS ha visto andare in fumo il cambio sulla sua Swift R4lly S.



“E' stato un grande lavoro di squadra e del mio navigatore Adrián Pérez - ha detto Pardo - E' stata una stagione incredibile, mi dispiace per Joan e Jordi [Mercader]”.



Il vincitore dell'Abarth Rally Cup, Carlos David García, chiude secondo, seguito da Dmitry Feofanov, attardato da una foratura nel giorno d'apertura.



Serhii Potiiko era quarto, ma si è ritirato nella PS finale, facendo così salire in classifica Dariusz Poloński e Tibor Érdi Jr.



Il polacco è ripartito dopo un problema elettrico accusato dalla sua Abarth 124 Rally nella PS2, mentre l'ungherese è rientrato dopo aver sbattuto nella PS1, mostrando un grande ritmo all'esordio con la Škoda Fabia R4 della Proracing Engineering.

Ad

ERC ERC Rally Islas Canarias, Tappa 2: dominio totale di Lukyanuk 3 ORE FA

ERC BREAKING NEWS! Franceschi conquista il doppio titolo ERC3/ERC3 Junior 17 ORE FA