Pep Bassas nel 2021 passerà alla The Racing Factory con un doppio programma che lo vedrà impegnato nel FIA European Rally Championship e Peugeot Rally Cup Ibérica.

Lo spagnolo è stato protagonista dell'ERC3/ERC3 Junior nel 2020 combattendo contro Ken Torn al volante della nuova Peugeot 208 Rally4, vettura che avrà anche quest'anno affiancato da Axel Coronado.



“Sono molto contento di annunciare questo programma per il 2021 - ha detto il 27enne - Io ed Alex affronteremo un progetto molto importante con The Racing Factory, RFEDA, RACC e Rallye Team Spain. A breve arriveranno altre notizie su chi collaborerà con noi".



L'impatto internazionale

Bassas alla prima stagione internazionale in ERC3/ERC3 Junior ha centrato il podio al debutto al Rally di Roma Capitale come portacolori del Rallye Team Spain, dopo aver vinto il Beca Júnior R2 nel 2019, per poi trionfare al Rally Fafe Montelongo e chiudere secondi in classifica.



Si parte dalle Azzorre

Avendo compiuto 27 anni, Bassas non potrà iscriversi ancora all'ERC3 Junior, per cui competerà solo per l'ERC3 e la Peugeot Rally Cup Ibérica, cominciando l'avventura al 55th Azores Rallye del 6-8 maggio, per poi proseguire con 77th Rally Poland (18-20 giugno) e Rally Liepāja (1-3 luglio) su terra. Nel programma c'è anche il Rally Serras de Fafe e Felgueiras (24-26 settembre), mentre continua la ricerca di partner per estenderlo.



The Racing Factory punta al titolo

Nel 2020 è stato Pedro Almeida a puntare al titolo ERC3 con la The Racing Factory e oggi con Bassas il direttore Justino Reis sa di avere un altro asso nella manica: "L'accordo con lui è per l'ERC3 e le gare di Azzorre, Polonia, Lettonia e Portogallo, ma se c'è la possibilità di combattere per il titolo vedremo di aggiungerne altre. Pep sta cercando altri sponsor, visto che farà pure la Peugeot Rally Cup Ibérica con noi".

ERC ERC The Stage, speciale Junior: la replica 3 ORE FA

ERC Stasera torna ERC The Stage con uno speciale Junior 3 ORE FA