Dopo che suo figlio Oliver ha vinto il Rally Liepāja per il secondo anno consecutivo, l'ex-Campione WRC ha ammesso che la serie è ottima.



“E' buonissima per la TV e per i giovani che vogliono farsi un nome e pubblicità . ha detto Solberg - Per essere visti maggiormente, l'ERC è fantastico e così si possono acquisire sponsor. Sicuramente il sogno di Oliver è fare più gare nel mondiale, ma questo campionato funziona bene per lui e gli sponsor sono contenti, che è la cosa più importante".



Alexey Lukyanuk al momento è leader della classifica ERC1, Zelindo Melegari di quella della Classe ERC2. Oliver Solberg e Ken Torn sono primi in ERC1 Junior ed ERC3/ERC3 Junior rispettivamente, mentre Andrea Mabellini e Martin Rada guidano l'Abarth Rally Cup.