Pirelli e i 50°C a Roma

Podio completo per la Pirelli al Rally di Roma Capitale, con i piloti del FIA European Rally Championship che hanno potuto contare sulle mescole P Zero RA ed RA5.

Le PS asfaltate romane erano molto impegnative, specialmente per via dei 50°C, che però non si sono rivelati un problema, come afferma Terenzio Testoni, responsabile rally di Pirelli.



“Il Rally di Roma era particolarmente importante quest'anno perché segnava il ritorno in azione delle serie nazionali ed internazionali. E' stata una lunga attesa e una lotta in condizioni durissime, con temperature che hanno superato i 50°C, il che ha reso tutto più difficile per le gomme".



“Le diversità nell'asfalto hanno creato ancor più difficoltà, con rischio alto di forature, ma nonostante questo le nostre coperture sono andate benissimo su vetture diverse e hanno centrato il podio assoluto e nelle varie Classi. Complimenti a tutti i piloti, specialmente ad Oliver Solberg, che a soli 18 anni è arrivato terzo al debutto in un evento impegnativo come questo".



Pirelli ha vinto anche in ERC2 (Zelindo Melegari) ed ERC3 (Ken Torn), con Solberg primo in ERC1 Junior davanti a Simone Tempestini ed Efrén Llarena.



Pirelli è supporter anche dell'ERC3 Junior (vinta da Ken Torn) e dell'Abarth Rally Cup (primo Andrea Mabellini).

