Pita e la campagna per la sicurezza stradale online

Renato Pita, che ha corso in passato nel FIA European Rally Championship, ha avviato la sua campagna per la sicurezza stradala - Etapa Segura - online in questo periodo di pandemia di coronavirus.

Da luglio, Etapa Segura Online sarà disponibile in rete con esercizi vari e test di conoscenza per continuare ad allenarsi.



"Useremo questa piattaforma per condividere racconti della vita di tutti i giorni su strada - spiega Pita - risponderemo alle domande e daremo consigli ai bambini e alle loro famiglie sulla sicurezza stradale".



Il portoghese tornerà poi in azione dal vivo non appena sarà possibile.

