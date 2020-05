Più gare su asfalto per la Abarth Rally Cup nel 2020

-

La Abarth Rally Cup nel 2020 del FIA European Rally Championship avrà ben quattro gare su asfalto delle cinque previste.

Ecco quelle del calendario, soggetto ad approvazione FIA.



Rally di Roma Capitale (asfalto), 24-26 luglio

Rally Liepāja (Latvia, gravel), 14-16 agosto**

Barum Czech Rally Zlín (asfalto), 28-30 agosto

Rally Hungary (asfalto), 6-8 novembre

Rally Islas Canarias (asfalto), 3-5 dicembre**



**Soggetto ad approvazione FIA



Ecco i premi per ogni gara:



Primo: €12.000

Secondo: €10.000

Terzo: €8.000



Al Campione andranno altri €30.000.



Tutti i concorrenti dell'Abarth Rally Cup sono eleggibili per i punti in ERC2.

