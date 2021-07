Sami Pajari rimane in cima alla lotta per il FIA ERC3 Junior, anche se nutriva speranze di essere più avanti dopo tre turni.

Pajari ha completato il podio di categoria al Rally di Roma Capitale con la sua Ford Fiesta Rally4 gommata Pirelli dopo aver rimontato dall'ottavo.



Il più veloce della classe nella prova di apertura di sabato era stato proprio il finlandese, che poi è scivolanto indietro per problemi ai freni. Combattendo è tornato in lizza per il vertice, beneficiandodei ritiri dei rivali e problemi altrui fino a giungere terzo.



"Non è stato come speravo, ma devo pensare in modo positivo", ha detto Pajari. "È stata una dura lotta tra [Alejandro Cachón e Jean-Baptiste Franceschi] e posso solo immaginare se non avessi avuto problemi all'inizio quale sarebbe stato il mio passo. Ma a volte questo sport va così e la mia esperienza su asfalto è ancora poca. Per la mia carriera fare chilometri su questo fondo e arrivare terzo non è male. C'è spazio per migliorare, è stato un buon rally per imparare e studiare".



Dopo tre gare, Pajari guida l'ERC3 Junior con 16 punti ed è a sei punti da Pep Bassas nell'ERC3.

