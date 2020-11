Craig Breen al Rally Hungary era in piena lotta per il podio, ma un problema meccanico accusato dalla sua Hyundai i20 R5 lo ha costretto ad abbandonare la scena nella PS12.

Il pilota del Team MRF Tyres era anche riuscito a vincere due PS in questo quarto evento del FIA European Rally Championship, ma assieme a Paul Nagle ha dovuto fermarsi prima della fine.



"Purtroppo a pochi km dalla fine della PS12 il motore si è rotto, abbiamo visto che c'era una spia accesa, ma purtroppo ormai era tutto andato - ha detto l'irlandese - Peccato perché potevamo fare bene, stavamo gestendo la situazione con calma e non volevamo correre rischi".



“Dispiace molto considerando il grande lavoro che abbiamo fatto, ma a volte va così. I progressi del Team MRF Tyres sono incredibili e ad ogni test ci impegnamo al massimo per rendere le gomme sempre più competitive. Speriamo di poter migliorare ancora in futuro".