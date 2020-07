Pollara: “Spero in altre gare nell’ERC”

-

Marco Pollara è pronto per il FIA European Rally Championship, al quale prenderà parte al Rally di Roma Capitale.

Il portacolori di ACI Sport Italia sarà in azione in ERC3 Junior Championship-Pirelli, ma con il FIA Junior World Rally Championship che non ricomincerà prima di settembre, la speranza è di fare altre gare nella serie continentale.



“Ho vinto il titolo Junior in Italia nel 2019 e quest'anno il programma principale è nel Junior World Rally Championship - ha detto il siciliano, che alle note avrà Maurizio Messina - Siamo piloti di ACI Sport Italia e questa opportunità me l'ha data la federazione, che ringrazio".



“Purtroppo dopo il 10° posto al Rally di Svezia il programma si è interrotto causa COVID-19 e siccome il JWRC non ripartirà prima di settembre, ci siamo iscritti all'ERC3 Junior Championship per Roma, con la speranza di poter fare altre gare in questo bellissimo campionato".



