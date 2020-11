Il polacco è primo anche in Abarth Rally Cup con dietro Tibor Érdi Jr ed Andrea Mabellini, il quale ha passato nella PS9 Dmitry Feofanov.



Mabellini è di fatto Campione della Abarth Rally Cup e resta in lizza per il titolo ERC2, anche se ha avuto problemi ai freni in mattinata.



Zelindo Melegari era terzo con la sua Alpine A110 RGT, ma è andato a sbattere nella PS7 e i danni riportati non consentiranno al pilota della CHAZEL Technologie Corse di ripartire per la Tappa 2.