Dariusz Poloński ha festeggiato la conquista della Abarth Rally Cup al Rally d'Ungheria vincendo per la quinta volta nel 2021 dopo che Martin Rada si è ritirato quando è uscito sulla PS9 danneggiando la sospensione della sua auto.

Ma è stato un finale nervoso per il pilota polacco dopo che il problema elettrico che ha colpito il sabato è riemerso durante il ciclo di PS finali.



"Abbiamo avuto un sacco di problemi dalla fase di qualificazione con un problema elettrico che non abbiamo potuto risolvere durante il rally", ha spiegato Poloński. "Ieri sera abbiamo dovuto fermarci per alcuni minuti nella prova. La prima metà della giornata la macchina era abbastanza a posto, ma nel lungo anello di quattro tappe abbiamo avuto di nuovo lo stesso problema e abbiamo potuto continuare solo con metà potenza. Ma siamo felici di essere qui perché dopo ieri sapevamo di poter risolvere tutto col riavvio del motore, che ha funzionato per andare ma non per correre".



Roberto Gobbin è arrivato secondo nella classe e quinto nel FIA ERC2, un posto dietro Poloński.

