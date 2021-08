Dariusz Poloński sperava in un Barum Czech Rally Zlín asciutto per la sua Abarth 124 rally.

Il polacco è leader dell'Abarth Rally Cup, ma è crollato nelle retrovie dell'ERC2 con una macchina a trazione posteriore che sembra non andare sul bagnato.



"Siamo molto felici, nessun problema", ha detto Poloński. "Nell'ultima PS7 era quasi tutto bagnato, non piove più e in salita con un sacco di fango dobbiamo aspettare molto prima di affondare l'acceleratore e stiamo perdendo tempo. Ma quando è asciutto ci stiamo divertendo con questa macchina e lottiamo con i migliori dell'ERC2 vincendo le PS, quindi siamo molto felici di questo. Ma conferma che la nostra macchina ha davvero bisogno di asciutto".

