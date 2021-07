Dariusz Poloński crede che un ritorno all'asfalto per il terzo round del FIA European Rally Championship migliorerà le sue prospettive di affrontare i rivali ERC2.

Il polacco si presenta al Rally di Roma Capitale dopo aver vinto l'Abarth Rally Cup all'ORLEN 77° Rally Poland e al Rally Liepāja, che ha utilizzato principalmente strade sterrate.



Tuttavia, il polacco pensa che le vere prestazioni della sua Abarth 124 rally diventeranno ancora più evidenti sulle PS asfaltate, quando spera di avere un maggiore impatto sulla classifica ERC2.



"Non è stato facile [sullo sterrato] con le auto a quattro ruote motrici", ha detto Poloński, che è anche eleggibile per i punti ERC2. "Spero che saremo più veloci [su asfalto] rispetto a loro".



Anche se Poloński non è riuscito a completare tutto il Rally di Roma Capitale nel 2020, ha vinto l'ERC2 e l'Abarth Rally Cup nella stagione precedente.

