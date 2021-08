Dariusz Poloński si è ripreso da un testacoda vincendo la Abarth Rally Cup per la quarta volta in questa stagione, facendo i complimenti alla Rallytechology per aver contribuito a renderlo possibile.

Il polacco, che è anche arrivato secondo nella categoria FIA ERC2 al Barum Czech Rally Zlín, ha detto che la sua ultima vittoria deve molto alle prestazioni impeccabili della sua Abarth 124 rally gommata Pirelli.



"Siamo molto felici perché questo è stato un rally estremamente duro e uno dei più difficili a cui abbia mai partecipato", ha detto Poloński. "Abbiamo preso buoni punti in Abarth ma anche in ERC2. Mi dispiace per Victor Cartier per i suoi problemi, ma abbiamo anche avuto alcune difficoltà [con il grip] quando era bagnato, con la macchina a trazione posteriore. Ma non abbiamo avuto alcun problema con la macchina e questo è stato fondamentale per il risultato".



Affiancato da Łukasz Sitek, Poloński ha vinto l'Abarth Rally Cup in Polonia (ORLEN 77th Rally Polonia), Lettonia (Rally Liepāja), Italia (Rally di Roma Capitale) e ora Repubblica Ceca in questa stagione.

