I problemi ai freni avuti da Andrea Mabellini nella Tappa 1 hanno consentito al polacco di allungare e poi gestire nonostante una difficile situazione.



“E' stato un rally difficile per noi - ha detto il pilota della Rallytechnology - Abbiamo avuto alcuni problemi, ma siamo riusciti a lottare per vincere e terminare a 9" dal primo dell'ERC2 mi rende felice".



“Nell PS1 ho toccato qualcosa andando largo e le ruote non erano allineate; non volevo rischiare, quindi mi sono concentrato sull'arrivare alla fine, ma quando abbiamo visto cosa era successo ci siamo tranquillizzati. Nelle curve si trattava solo di stare attenti, ma potevamo spingere senza problemi perché lo sterzo non era rotto".



La vittoria di Poloński lo porta al quarto posto in classifica, mentre Mabellini è secondo in ERC2 e Campione in Abarth Rally Cup.