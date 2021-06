Roland Poom ha preso i suoi primi punti nel FIA European Rally Championship all'esordio.

Affiancato da Darren Garrod, l'estone ha chiuso 15° l'ORLEN 77th Rally Poland con la sua Citroën C3 Rally2.



"È stato bello, alla fine penso che Darren sia stato bravo, tutto è migliorato PS dopo PS. Abbiamo fatto un po' di lavoro con le note per cercare di capire cosa avremmo dovuto cambiare, e penso che abbiamo capito qual era il problema. Penso che abbiamo messo troppi dettagli nelle note, come con i metri, 20, 30 e poi il numero della curva in arrivo, per cui ho fatto confusione. Avevamo bisogno di usare solo parole come 'e' e così via, il che ha reso le cose un po' più facili per me.



"La macchina è intera, questa è la cosa principale e abbiamo fatto un sacco di PS e perso due o tre chilogrammi di peso corporeo", ha detto il pilota del Saintéloc Junior Team.

