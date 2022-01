I vincitori della Peugeot Rally Cup Ibérica potranno essere al via del FIA ERC4 nel 2023.

Peugeot Portogallo e Peugeot Spagna hanno unito le forze con Sports & You, organizzatore della Peugeot Rally Cup Ibérica, per offrire un premio unico all'equipaggio che succederà ai vincitori del titolo 2021, Alejandro Cachón e Alejandro López.



I Campioni potranno scegliere un programma di eventi in Portogallo e Spagna a bordo di una Citroën C3 Rally2 nel 2023. Oppure optare per una stagione in ERC4 a bordo di una Peugeot 208 Rally4.



La quinta stagione della Peugeot Rally Cup Ibérica inizia con il Rally Serras de Fafe e Felgueiras dall'11 al 12 marzo e comprende anche i round del FIA World Rally Championship in Portogallo e Spagna come parte di un programma di sei eventi.



Jorge Tomé, Brand Manager di Peugeot Portogallo, ha detto: "Siamo orgogliosi di presentare la quinta stagione di questa iniziativa di grande successo che è la Peugeot Rally Cup Ibérica".

