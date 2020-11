L'evento del 26-28 novembre godrà del pieno supporto delle autorità locali e sarà valido per la serie spagnola e per il campionato delle Canarie su asfalto.



Gli iscritti totali sono 100, dei quali 40 con auto Rally2, mentre la Gran Canaria Arena è stata scelta poiché di fianco all'Estadio de Gran Canaria, nuovo parco assistenza del rally.



Al lancio, andato in scena con distanziamento sociale, sono intervenute parecchie figure importanti, come Ángel Víctor Torres (Presidente del Governo delle Isole Canarie): "Questa gara è come il semaforo verde per il mondo dello sport e del turismo, oltre che fonte di economia e festa per chi ama questo genere di competizioni di livello".



Antonio Morales, Presidente di Cabildo de Gran Canaria (istituzione in supporto del rally): "E' una gioia sapere che la gara si farà, stiamo mostrando al mondo e a milioni di persone la capacità del nostro paese di organizzare un evento di questa portata in un momento così complesso".



Augusto Hidalgo, Sindaco di Las Palmas de Gran Canaria: "Questo rally è il più importante evento delle isole e di Gran Canaria con il maggior impatto internazionale".



Manuel Aviñó, Presidente della Federazione Spagnola dell'Automobile è intervenuto via video: "Questa edizione del Rally Islas Canarias sarà una delle più ricordate nella storia visto anche l'alto numero di partecipanti e dei campionati rappresentati".



"Devo chiedere ai fan di essere sensibili alle circostanze attuali. Abbiamo dimostrato tutti insieme che lo sport è stato responsabile, sono stati creati protocolli, sono stati fatti sforzi sovrumani per far continuare il campionato, ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Che i tifosi collaborino con l'organizzazione e facciano la loro parte perché questa possa andare avanti con tutte le garanzie".



Germán Morales, Presidente del comitato organizzativo del Rally Islas Canarias: "Ringrazio tutte le entità pubbliche e private che ci hanno sostenuto e sono orgoglioso del poster ufficiale che ritrae la nuova Opel Corsa e-Rally".



Anche Jean-Baptiste Ley ha mandato un video messaggio viste le limitazioni di viaggio dovute al COVID-19: "La 44a edizione del Rally Islas Canarias è stata resa possibile solo grazie all'enorme impegno del comitato di organizzazione in questi sei mesi di protocolli stilati per sistema sanitario e FIA".