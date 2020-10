Il belga ha preceduto la Skoda di Miko Marczyk (ORLEN Team).



Erik Cais (Yacco ACCR Team) chiude invece sesto con la sua Ford, seguito dalla Skoda di Dominik Dinkel (Brose Motorsport) a 5"6.



Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy) ha invece resistito ad un problema di pressione benzina accusato dalla sua Hyundai terminando ottavo e quinto in ERC1 Junior.



Oliver Solberg ha ripreso la sua gara sostituendo il turbo della sua Volkswagen che gli aveva fatto perdere terreno sabato. Lo svedese ha vinto tre PS e resta comunque primo in ERC1 Junior seppur Munster si sia portato a -7.



Fuori invece Efrén Llarena (Rallye Team Spain) per un guasto al collettore dello scarico.



"Siamo molto contenti delle prestazioni di questo weekend - ha detto Munster, che era affiancato da Louis Louka - Penso che il passo sia stato buono e che abbiamo ottenuto dei tempi positivi. Siamo riusciti a gestire la situazione quando era necessario, specialmente nell'ultimo loop. Per tutto il weekend le condizioni sono state pesanti, oggi eravamo a metà tra il completamente bagnato e il tutto asciutto, ecco perché diventava dura scegliere le gomme. Non penso avessimo le migliori nel finale e siamo stati molto cauti, probabilmente in servizio siamo stati ottimisti. Comunque eccoci con la prima vittoria in ERC1 Junior”.