Dmitry Feofanov ha vinto per la prima volta la Classe ERC2 al Rally Liepāja approfittando del capottamento di Tibor Érdi Jr.

Dopo aver lasciato a casa la sua Suzuki Swift Rally2 Kit per guidare una Mitsubishi Lancer, il russo ha sfruttato a meglio il mezzo sui veloce percorsi sterrati lettoni.



Érdi Jr alla fine si deve accontentare del secondo posto, con la Subaru Impreza di Michał Pryczek terza davanti ad Ainārs Igaveņš, che assieme al figlio Ralfs ha perso un po’ a causa dell’inesperienza.



Dariusz Poloński si è invece imposto in Abarth Rally Cup battendo Mada Rada e ottenendo il sesto posto ERC2.



Victor Cartier non è invece riuscito a ripartire con la sua Toyota Yaris Rally2 Kit a causa dei problemi al motore.

