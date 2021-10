Lotta serratissima nel FIA European Rally Championship al Rally Serras de Fafe e Felgueiras.

Dopo la PS9 "Seixoso", Andreas Mikkelsen ha preceduto per 0"9 Miko Marczyk, con Alexey Lukyanuk terzo per 0"3 alel spalle del polacco.Dani Sordo ha poi vinto la PS10 per 0"1 su Lukyanuk, che ha rosicchiato tempo a Mikkelsen avvicinandosi a 0"7 all'alba della PS11. Marczyk terzo a 0"4 al traguardo.In ERC2 ed ERC3 lotte apertissime. Nella PS9 si è imposto Joan Vinyes su Javier Pardo per 0"6, con Pedro Almeida 0"4 davanti a Jean-Baptiste Franceschi fra le 2 ruote motrici.