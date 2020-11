Il Campione 2019 dell'ERC3/ERC3 Junior ha piazzato terza la sua Citroën C3 R5 dietro ad Andreas Mikkelsen e Grégoire Munster.



Affiancato da Sara Fernández, il pilota del Rallye Team Spain è giunto secondo anche in ERC1 Junior, vinta da Munster.



“Non avendo tanta esperienza con questa macchina, con cui ho fatto solo 5 rally, ho cercato di spingere, ma non oltre l'80/85% in ogni PS - ha detto Llarena a Nyíregyháza - Nel pomeriggio è parso chiaro che il podio era alla nostra portata, quindi ho spinto al massimo per prendermelo. E' fantastico e ringrazio i ragazzi del Rallye Team Spain che mi sostengono".