Craig Breen ha descritto il podio del Team MRF Tyres nel FIA European Rally Championship come un risultato "incredibile" ottenuto in poco tempo.

Il produttore di pneumatici indiano ha iniziato la sua avventura nell'ERC meno di un anno fa, ma Breen è stato veloce fin dall'inizio al Rally Liepāja lo scorso fine settimana, arrivando al secondo posto davanti al campione in carica Alexey Lukyanuk.



"È stato un passo importante nella storia di MRF riuscire ad ottenere un podio", ha detto l'irlandese. "Il Team MRF Tyres ha spinto molto su questa stagione e un podio era una grande parte che mancava. Centrarlo è molto soddisfacente. C'è stato un sacco di lavoro dietro le quinte e i passi che abbiamo fatto in un piccolo arco di tempo è stato davvero incredibile e ora siamo molto vicini al vertice".



"Abbiamo dovuto spingere per tutto il rally. Non c'era spazio per rilassarsi. Questa serie è forte e bisogna lottare per salire sul podio. La Hyundai i20 R5 è andata bene durante il rally, ma abbiamo dovuto impegnarci a fondo. Tutto il team dovrebbe essere orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto in così poco tempo".



Il Rally Liepāja è stato il primo evento ERC a cui il Team MRF Tyres ha partecipato per la seconda volta e la progressione dallo scorso agosto in questo rally su terra ad alta velocità ha impressionato Breen.



"Abbiamo acquisito molte informazioni facendo questo rally l'anno scorso", ha detto Breen. "La Polonia è stato il primo rally su sterrato da allora [e abbiamo vinto tre PS], quindi è chiaro che c'è stato molto lavoro in quel periodo intermedio e sta sicuramente andando nella giusta direzione. Abbiamo avuto alcuni vantaggi all'inizio di questo rally [con la nostra posizione di partenza] e dobbiamo tenerlo a mente [perché] ci darà la motivazione per continuare a lavorare sodo e andare avanti. Ma alla fine un podio qui è qualcosa di molto soddisfacente".



Mentre Breen ora mette gli occhi sulla sua guida ufficiale Hyundai nel FIA World Rally Championship in Estonia la prossima settimana, il Team MRF Tyres sarà duramente al lavoro per preparare il prossimo Rally di Roma Capitale dal 23 al 25 luglio, il primo round su asfalto della stagione 2021.

