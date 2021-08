Tibor Érdi Jr ha centrato la sua prima vittoria in Classe ERC2 a bordo della sua Mitsubishi Lancer Evolution X.

L'ungherese al via della Tappa 2 aveva 36"3 di vantaggio, ridotti però a 14"6 nella sosta di metà mattina ad Otrokovice da parte di Victor Cartier.



Il francese nella PS12 ha però danneggiato il radiatore della sua Toyota Yaris Rally2 Kit, dunque il Campione in carica di categoria ha potuto gestire comodamente fino alla fine.



Il secondo posto va al vincitore dell'Abarth Rally Cup, Dariusz Poloński, seguito dalle 124 Rally di Martin Rada e Roberto Gobbin.



Quinto Csaba Juhász nonostante i parecchi problemi, Michał Pryczek ha recuperato fino al sesto posto, seppur forando con la propria Subaru Impreza nella PS12.



Dmitry Feofanov resta sempre leader in campionato nell'ERC2, ma ora è a pari punti con Poloński dopo un evento difficilissimo che l'ha visto finire fuori nella PS6 e anche nella PS12.

