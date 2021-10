Efréna Llarena ha rischiato di non partecipare al Rally d'Ungheria del FIA European Rally Championship.

Il pilota del Rallye Team Spain, KO al Rally Serras de Fafe e Felgueiras, è arrivato a Nyíregyháza con una nuova Škoda Fabia Rally2 Evo.



"È stato difficile essere qui, soprattutto in termini di budget", ha detto Llarena. "Quando ti schianti devi pagare dei soldi. Eravamo assolutamente senza budget, abbiamo due nuovi sponsor, hanno cercato di aiutarci. Abbiamo una piccolissima possibilità di vincere il campionato. È quasi impossibile ma abbiamo bisogno di provarci ed è per questo che abbiamo fatto questo sforzo per essere qui".



Llarena e la co-pilota Sara Fernández sono terzi nella classifica provvisoria dopo la PS1, a soli 0"1 dai leader Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov.

