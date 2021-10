Alexey Lukyanuk rischia di vedere sfumare la seconda vittoria nel FIA European Rally Championship 2021.

Nella PS13 "Seixoso", il pilota del Saintéloc Junior Team è arrivato con le frecce accese sulla sua Citroën C3 Rally2, perdendo ben 57" totali in classifica da Andreas Mikkelsen (Toksport WRT), che prima del via ne aveva 9"3 sul russo.“Non va la trasmissione anteriore destra", ha detto Lukyanuk.Mikkelsen ha vinto la prova senza spingere più di tanto con la sua Škoda Fabia Rally2: "Mi dispiace per Lukyanuk, non abbiamo forzato".per l'ordine di partenza della Tappa 2per l'itinerarioper il live timing Cliccate QUI per le dirette Cliccate QUI per sentire ERC Radio