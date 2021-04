Luis Vilariño inizierà una nuova avventura nel FIA European Rally Championship al 55th Azores Rallye con un programma biennale.

Dopo tanti anni in Spagna, ora il pilota ha scelto di fare un salto con la Škoda Fabia Rally2 Evo preparata dal Vilariño Team, sulla quale verrà affiancato da Álex “Kuku” Noriega.



“Sappiamo che il debutto nell'ERC non sarà facile, specialmente perché è da 20 anni che non corro su terra. La prima stagione servirà per imparare, poi speriamo di essere competitivi nella prossima”.



Vilariño non conosce benissimo nemmeno la Fabia Rally2 Evo, dunque prenderà parte alle gare del Superchampionship spagnolo, Rallye Sierra Morena (8-10 aprile) e Rallye Tierras Altas de Lorca (23-24 aprile).



“Praticamente questa macchina è nuova per noi, ma penso che andremo bene - ha detto il Campione 2013 della Galizia - Conoscere la macchina non sarà un problema!”



Ingegnere e imprenditore, Vilariño affronta una nuova sfida: "E' entusiasmante ed è fantastico avere sponsor di livello internazionale come Hankook, Xacobeo 2021, Diputación de Lugo e DOP Arzúa-Ulloa. Senza di loro questa fantastica esperienza non sarebbe possibile".



Conosciamo meglio Luis Vilariño García

Nato a Palas de Rei, in Galizia, il 47enne ha 6 successi assoluti e 33 podi all'attivo in 130 rally. Ha vinto il titolo nel 2013 dopo essere giunto secondo nel 2007, 2008 e 2012. E' tornato alle competizioni nel 2020 dopo anni in cui si è concentrato sul lavoro.



Conosciamo meglio Álex ‘Kuku’ Noriega

Álex ‘Kuku Noriega è nato a Llanes, nelle Asturie, ed è uno dei navigatori più conosciuti in Spagna, avendo affiancato gente come Jesus Puras, Luis Climent e Luis Monzón. Il 48enne in carriera ha fatto oltre 200 fare a livello nazionale, regionale e internazionale. Nel 2021 entra a far parte del Vilariño Team per accrescere l'esperienza e vivere nuove emozioni.

