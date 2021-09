Michał Pryczek rimane in lizza per il FIA ERC2 dopo un fine settimana tosto al Barum Czech Rally Zlín.

Il pilota del Subaru Historic Rally Team ha rimontato fino al sesto posto dopo essere finito fuori nella PS4 e aver forato nella PS12 con la Impreza che condivide con il co-pilota Krzysztof Marschal.



"Abbiamo avuto alcune avventure", ha detto Pryczek. “Speravamo in un risultato migliore perché abbiamo dimostrato al secondo giro di essere in grado di fare risultati. ma purtroppo non siamo riusciti a farlo”.



Dopo quattro round, Pryczek è quarto nella classifica ERC2 con 74 punti. I leader Dmitry Feofanov e Dariusz Poloński hanno finora 92 punti.

ERC ERC3 Junior: buon secondo posto per Maior UN' ORA FA

ERC ERC3 Junior: miglior risultato stagionale per Polasek UN' ORA FA