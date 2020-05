Pubblicato il programma del Rally di Roma Capitale

-

Gli organizzatori del Rally di Roma Capitale hanno pubblicato il programma dell'evento valido per il FIA European Rally Championship che si svolgerà il weekend del 24-26 luglio.

Mancano 70 giorni al via e Motorsport Italia ha comunicato che le iscrizioni potranno essere inviate dal 26 maggio all'8 luglio.



La cerimonia d'apertura è confermata nella pittoresca zona dei giardini adiacenti a Castel Sant’Angelo dalle 19;30 di venerdì 24 luglio, per poi giungere alla conclusione di Ostia domenica 26.



La città di Fiuggi, famosa per le sue terme, resta invece la base con il Parco Assistenza.



Cliccate qui per vedere il programma:https://www.rallydiromacapitale.it/competitors/?lang=en

