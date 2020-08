Quad, buggy e ora auto: per Molle si avvicina il debutto su terra in ERC3 Junior

-

Dopo aver corso con quad e buggy, Amaury Molle affronta ora il primo impegno sterrato in ERC3 Junior-Pirelli.

Il belga non ha mai gareggiato in questo tipo di eventi, ma al Rally Liepāja del 14-16 agosto è voglioso di fare bene con la sua Peugeot 208 R2.



“Per me sarà il primo rally sterrato in carriera con una macchina e non potevo sceglierne uno più facile per cominciare! - scherza il pilota della Delta Rally - Mi piacciono le sfide e penso sia stata una buon idea andare in Lettonia. Ho esperienza con i quad e i buggy su terra da quando ero più giovane, quindi dico che mi piace questo fondo, ma non so dire come mi piazzerò. Non vedo l'ora di iniziare e sono contentissimo di guidare la 208, che conosce alla grande".



“Ho fatto un piccolo passaggio su una macchina da rallycross due anni fa, ma nulla più. Per me la terra è qualcosa di nuovo. So che sarà un rally molto veloce, il più del tempo si corre in quinta, ma la velocità è quello che preferisco. Sarà bello confrontarsi coi piloti locali e della Finlandia".

