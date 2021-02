Dopo aver condotto una Volkswagen Polo assieme a Ramón Ferencz, il magiaro prenderà in mano il volante di una Fabia Rally2 gestita dallo Škoda Rally Team Hungary in collaborazione con il Topp-Cars Rally Team, che già si occupa di Andreas Mikkelsen ed Ola Fløene.



Finisce qui, dunque, il legame di Herczig con la Baumschlager Rallye & Racing, con la quale sono arrivati i podi di Acropoli e Cipro nel 2018 al debutto nell'ERC.



“Pare proprio che non riesca a staccarmi da questo marchio - ha dichiarato Herczig, il cui primo evento con la Škoda risale al 1997 - Ho iniziato a correre con la Škoda e ho vinto 3 titoli nazionali con una Fabia, centrando poi due podi con una Fabia R5".



“Porsche Hungária si conferma un grande partner per noi e nel 2021 saremo portacolori dello Škoda Rally Team Hungary".



Un team tutto ungherese

Con il Topp-Cars Rally Team, Norbert Herczig e Ramón Ferencz formeranno un equipaggio e una squadra tutta magiara.



“Il grande cambiamento sarà il team perché dopo 9 anni in BRR, ora passiamo al Topp-Cars. Abbiamo imparato moltissimo in questi anni e quindi li salutiamo mantenendo l'amicizia. Ma avevamo deciso di avere una macchina preparata in Ungheria per l'ERC e sappiamo che qui l'esperienza non manca”.



Il Rally Hungary data cerchiata sul calendario

Il Rally Hungary resta l'evento di spicco per Herczig, che a Nyíregyháza sarà in azione il weekend del 22-24 ottobre.