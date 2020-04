-

Carlos del Barrio, che in carriera ha vinto sei gare del FIA European Rally Championship da co-pilota, sta lottando contro la pandemia di coronavirus.

Il 51enne in questo momento di sosta si è reso disponibile per dare una mano.



"Abbiamo distribuito mascherine, fatto acquisti per gli anziani e spruzzato in giro una miscela di acqua e ipoclorito di sodio per cercare di fermare la diffusione del COVID-19. Poiché vivo da solo, sono completamente disponibile per la comunità. E' incredibile: ogni persona nel mio paese si aiuta a vicenda. Qui abbiamo molti concittadini, anche molti anziani, e la cosa più importante è fare in modo che non si sentano soli".



"Questo mi aiuta molto anche dal punto di vista mentale, ma anche perché mi fa sentire utile. Come sportivi professionisti, di solito, dobbiamo essere piuttosto egoisti se vogliamo vincere, ma ora la situazione è completamente diversa. Dobbiamo essere utili alla gente e non pensare solo ai noi stessi, ma anche alle altre persone".



Foto: Hyundai Motorsport

ERC Si cerca una nuova data per il Rally Poland DA 20 ORE

The post #RaceAgainstCovid: Del Barrio volontario contro il Coronavirus appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Ricordi d’archivio: il commento di Habaj dopo la vittoria alle Azzorre IERI A 16:00