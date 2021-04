Rachele Somaschini sta lavorando senza sosta ogni giorno per tornare a correre nel FIA European Rally Championship.

Dopo i tre eventi disputati in ERC3 Junior nel 2020, la lombarda in inverno è passata ad una Rally2 per alcune gare nazionali e adesso sta cercando il supporto per essere al via dell'Europeo cominciando dal 55th Azores Rallye del 6-8 maggio.



"Sto lavorando molto duramente e senza sosta, 24h al giorno e tutta la settimana al fine di garantire i finanziamenti necessari per questo programma, che è molto impegnativo perché ne ho anche uno completo in Italia, che era già previsto - ha detto la 27enne - Vorrei averne uno completo anche nell'ERC, un campionato super-formativo gestito in un ambiente professionale e amichevole. Offre le migliori condizioni per imparare e migliorare le proprie capacità di guida in un contesto internazionale. L'inizio alle Azzorre è l'obiettivo e ci spero, quindi teniamo tutte le dita incrociate", ha detto la portacolori dell'ACI Team Italia.



La Somaschini al momento ha cinque gare all'attivo con la Rally2 e farà la sesta questo weekend al Rallye Sanremo, affiancata da Nicola Arena.



"Mi piacerebbe mettermi alla prova in questa sfida al volante di una vettura Rally2 dopo quanto ho imparato nei mesi invernali, gareggiando all'ACI Rally Monza, all'ICE Challenge Series, ad alcuni rally su terra in toscana, oltre ai primi eventi asfaltati del campionato italiano".



Correre per una buona causa

Rachele è Testimonial di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus. #CorrerePerUnRespiro è un progetto nato da un’idea di Rachele che, dopo i primi anni di volontariato per la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus ha deciso di unire la sua passione per i motori alla necessità di sensibilizzare il pubblico sulla fibrosi cistica, malattia di cui lei è affetta. Attraverso la sua esperienza di donna e pilota porta sui campi di gara, nei paddock e negli eventi il suo messaggio di fiducia nella ricerca come risposta concreta alla malattia. Attraverso il progetto dal 2016 ad oggi sono stati raccolti oltre 200.000 Euro che hanno finanziato importanti progetti di ricerca per migliorare la durata e qualità di vita di tanti giovani come lei.



Per le donazioni: Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS, IBAN IT 27E0 2008 1171 8000 1021 34939, Causale: #CorrerePerUnRespiro

