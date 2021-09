Rachele Somaschini ha utilizzato Facebook per svelare la sua partecipazione al 55th Azores Rallye.

La milanese torna in azione nel FIA European Rally Championship dopo che la pandemia di COVID-19 aveva rovinato i suoi piani di partecipazione a tutta la stagione.



"Con la pubblicazione dell’elenco iscritti possiamo dire di essere ufficialmente al via di una delle gare più spettacolari che esistano: il Rally delle Azzorre. Numero #20 sulle fiancate! Un grazie agli sponsor ed in particolare a Prima.it che ci permetterà di essere al via di questo importante appuntamento. Tornerà quindi la livrea bianco-viola che avete tanto apprezzato al Rally di Roma!"



Nicola Arena la affiancherà sulla Citroën C3 Rally2 nell'evento che si svolge a Ponta Delgada, sull'isola di São Miguel, il 16-18 settembre.



Correre per una buona causa



#CorrerePerUnRespiro è un progetto nato da un’idea di Rachele che, dopo i primi anni di volontariato per la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus ha deciso di unire la sua passione per i motori alla necessità di sensibilizzare il pubblico sulla fibrosi cistica, malattia di cui lei è affetta. Attraverso la sua esperienza di donna e pilota porta sui campi di gara, nei paddock e negli eventi il suo messaggio di fiducia nella ricerca come risposta concreta alla malattia. Attraverso il progetto dal 2016 ad oggi sono stati raccolti oltre 200.000 Euro che hanno finanziato importanti progetti di ricerca per migliorare la durata e qualità di vita di tanti giovani come lei.



Per fare una donazione



Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS, IBAN IT 27E0 2008 1171 8000 1021 34939, Causale: #CorrerePerUnRespiro

