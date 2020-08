Rada pronto per il debutto in Abarth Rally Cup al Rally Liepāja

-

In Abarth Rally Cup, Martin Rada è pronto a fare il suo debutto nel FIA European Rally Championship con la 124 Rally gommata Pirelli.

Il ceco ha provato già nel 2017 la vettura dello Scorpione e nella gara del 14-16 agosto darà il via alla sua stagione 2020 nella serie.



Un fan italiano

Rada ha corso con la Alfa Romeo 147, per poi passare alla Abarth nel 2017.



“Passare dalla RGT alla Abarth 124 Rally fu un bel cambiamento perché la trazione posteriore ti dà più potenza da gestire ed è una sfida per tutti. Dopo l'Alfa Romeo era comunque un salto logico a livello di marchio, è una macchina divertente e vediamo dove arriveremo".



Rada verrà affiancato da Jaroslav Jugas e punta al premio di €180.000 per il vincitore dell'Abarth Rally Cup: "E' un montepremi molto alto e importante, ci darebbe modo di affrontare finanziariamente le cose con tranquillità e sistemare la macchina a dovere. Ma non è l'unico motivo per cui corro nell'ERC".



Prima volta su terra

“E' la prima volta che vado in Lettonia e corro un rally sterrato con questa macchina. Ero andato in Austria con la Alfa Romeo tempo fa, ma qui è totalmente differente. Abbiamo fatto dei test e penso che mi divertirò, vediamo se la preparazione darà i suoi frutti. Dovrò imparare molto a guidare in queste condizioni, ma è il modo migliore per crescere".



Applausi per gli organizzatori del Rally Liepāja

“Il nostro programma 2020 include cinque gare nell'ERC dell'Abarth Rally Cup, la pandemia di COVID-19 ha modificato molto il nostro calendario. A causa di problemi lavorativi non siamo potuti andare a Roma, ma questa era già nei nostri piani iniziali e la prima su terra. Le varie restrizioni attualmente dicono che la Repubblica Ceca è uno dei paesi zona rossa, quindi sono molto lieto che gli organizzatori dell'evento ci abbiano consentito di correre mettendolo in piedi. Non vedo l'ora di cominciare e divertirmi con l'Abarth sulla terra, ma sarà un bell'impegno".

ERC ERC1 Junior: ecco il ritorno del Campione Gryazin (coi videogiochi) DA UN' ORA

The post Rada pronto per il debutto in Abarth Rally Cup al Rally Liepāja appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Llarena: “Sarà un altro rally durissimo” DA 4 ORE