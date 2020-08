Radstrom pronto a brillare su terra

-

Dennis Rådström non vede l'ora di essere al via del prossimo round del FIA ERC3 Junior Championship-Pirelli, il Rally Liepāja del 14-16 agosto.

Nonostante lo svedese non conosca le PS lettoni, la speranza è di andare molto forte con la Ford Fiesta Rally4 condivisa con Johan Johansson su un fondo che ama.



“Non vedo l'ora di tornare a correre su terra - ammette il pilota della Orsák Rallysport - Siamo entusiasti di andare a Liepāja, ci sono PS velocissime che abbiamo visto in video, ma sono sicuro che sarà una bella sfida come tutti i rally. Io e il team vogliamo fare meglio di Roma, daremo tutto".



Foto:M-Sport/Junior World Rally Championship

