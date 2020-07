Radstrom si prepara per il Rally di Roma Capitale con un successo

-

Dennis Rådström si presenta come pretendente al FIA ERC3 Junior Championship dopo la vittoria ottenuta al Rally Bohemia ieri.

Affiancato da Johan Johansson, il pilota della Orsák Rallysport ha vinto tutte e 18 le PS con la sua Ford Fiesta Rally4.



“E' stato molto divertente ed è bello prepararsi così in vista del debutto nell'ERC a Roma - ha detto lo svedese - Abbiamo trovato il modo di essere veloci, che è quello che volevamo prima dell'Italia. Johan e il team hanno lavorato perfettamente per tutto il weekend, e la nuova Ford Fiesta Rally4 della M-Sport Poland è assolutamente fantastica".



Johansson ha aggiunto: “Nonostante il grande vantaggio finale siamo dovuti rimanere concentrati fino alla fine per vincere. Siamo fiduciosi per Roma”.



