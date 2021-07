Mancano sei PS al termine del Rally di Roma Capitale, round tre del FIA European Rally Championship.

Due giri di tre tappe, più una terza visita alla prova di Fiuggi – Guarcino che apre la giornata, costituiscono l’azione decisiva della domenica.



Ci si sveglia presto con la PS7, che copre 19,87 chilometri, che prenderà il via alle 7:45. La PS inizia a Fiuggi e incorpora Guarcino, una classica del Rally di Roma Capitale, e comprende tre notevoli cambi di ritmo, salti e una sezione ad alta velocità verso il traguardo.



Collepardo – Civita è la seguente, con un tracciato di 10,62 chilometri che rappresenta una novità per l’itinerario. È tecnica con numerosi tornanti. Santopadre – Arpino si trova a sud-est di Fiuggi ed è la tappa più lunga del rally con 21,17 chilometri.



Identica al percorso utilizzato negli ultimi due anni, la tappa inizia con un tratto tortuoso su asfalto ad alta aderenza per circa 3,5 chilometri.



I successivi 4,5 chilometri sono più stretti prima che la tappa si allarghi di nuovo su un tratto veloce vicino al villaggio di Santopadre prima di una serie di curve impegnative nella corsa verso il traguardo.



La terza Fiuggi – Guarcino inizierà alle 17.15 ora locale con il podio previsto dalle 18.00 a Fiuggi.

