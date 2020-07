Rally di Roma Capitale, il programma di oggi

-

La stagione 2020 del FIA European Rally Championship parte finalmente con il Rally di Roma Capitale.

Ecco il programma di oggi



*Prove Libere(piloti prioritari): 7;00-10;00

*Qualifying Stage(piloti prioritari): 10;30

*Shakedown(per tutti i piloti): 12;00-13;30

*Cerimonia d'apertura e selezione ordine di partenza, più sfilata per Roma: 19;00, Castel Sant’Angelo, Roma



*Gara a porte chiuse. La Qualifying Stage in diretta su ERC Radio.

