È una giornata ricca di azione al Rally di Roma Capitale, terzo round del Campionato Europeo Rally 2021.

Dopo le prove libere dalle 8;00, la fase di qualificazione si svolge dalle 10;30 con copertura in diretta su ERC Radio.



Gli equipaggi si dirigono poi da Fiuggi a Roma per preparare la prova speciale di apertura, PSS0, Caracalla ACI Roma, che prenderà il via alle 20;08.



Fabio Andolfi, Simone Campedelli, Jean-Baptiste Franceschi, Grégoire Munster, Umberto Scandola e Rachele Somaschini prenderanno parte alla conferenza stampa pre-evento dalle 18;40 su Facebook e YouTube.



La selezione per la tappa di apertura di sabato è prevista a partire dalle 19;00 con copertura in diretta anche su Facebook e YouTube prima del tradizionale giro di Roma.

