Rally di Roma Capitale: nella entry list 56 piloti ERC su 87 equipaggi, 42 Rally2 e altri grandi

La entry list per il primo round del FIA European Rally Championship è finalmente stata svelata dagli organizzatori di Motorsport Italia. Eccone i numeri.

87:gli equipaggi che prenderanno parte al Rally di Roma Capitale, prima gara di FIA European Rally Championship e Campionato Italiano Rally.



56:i piloti del FIA European Rally Championship (87%).



42:le vetture Rally2 presenti, 29 dell'ERC.



25:i piloti dell'ERC Junior, 12 ERC1 Junior (per le Rally2) e 13 dell'ERC3 Junior-Pirelli (per Rally4 e Rally5).



24:le nazionalità diverse rappresentate, grazie alla presenza dell'ERC.



4: i Campioni nazionali presenti di Germania, Italia, Polonia e Romania, più quelli di ERC1 Junior ed ERC3 Junior.



34:i piloti che hanno vinto nell'ERC, con tre Campioni.



3:i piloti dell'Abarth Rally Cup, ovvero Dariusz Poloński, Roberto Gobbin ed Andrea Mabellini.



L’annuncio questa mattina nel corso della conferenza stampa streaming di presentazione dell’evento. La lista dimostra quanto l'ERC abbia attirato piloti e team nonostante il periodo della pandemia di COVID-19.



Jean-Bapitste Ley, coordinatore ERC: “Questo è il risultato dell'enorme lavoro che è stato fatto e abbiamo semplicemente una delle migliori entry list dei tempi recenti dell'ERC, con tanti Junior (25), auto Rally2 ERC (29) e nazionalità rappresentate (24). Il supporto del nostro team durante questo periodo impegnativo è stato incredibile e estendiamo la nostra gratitudine a tutti quelli che ci hanno dato una mano. Dobbiamo riconoscere il lavoro di FIA, Max Rendina, Bruno De Pianto e tutti quelli della Motorsport Italia, che si sono dedicati a trovare soluzioni con un approccio organizzativo incredibile. Ci aspetta un grande inizio di stagione per l'ERC 2020".



Cliccate quiper vedere l'elenco completo degli iscritti.



Venerdì 17 luglio verrà pubblicato l'articolo di anteprima dell'evento e tutte le ultime notizie.

