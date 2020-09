DATI



Gara: 2020 FIA European Rally Championship round 3 di 6*

Quando: 2-4 ottobre, 2020

Dove: Fafe, Portogallo

PS: 18

Distanza: 181,44km

Fondo: Asfalto

Precedenti ERC (dal 2004): novità 2020

*Valido per: FIA ERC2, FIA ERC3, FIA ERC1 Junior, FIA ERC3 Junior, FIA European Rally Championship - Team, Abarth Rally Cup



ALBO D'ORO



2019: Paulo Antunes/Natacha Antunes (Peugeot 208 R2)

2018: Luís Delgado/André Carvalho (Citroën C2 S1600)

2017: Ricardo Costa Jr/Sérgio Rocha (Peugeot 206 S1600)

2016: Ricardo Costa Jr/Sérgio Rocha (Peugeot 206 S1600)

2015: José Rodrigues/Nuno Lima (Honda Civic EG6)



STATISTICHE (dopo 2 gare)

ERC1 (piloti): 1 Lukyanuk 70; 2 Solberg 66; 3 Breen 40; 4 Basso 32; 5 Munster 28

ERC1 (Co-Piloti): 1 Eremeev 70; 2 Johnston 66; 3 Nagle 40; 4 Granai 32; 5 Louka 28

ERC2 (piloti): 1 Melegari 62; 2 Feofanov 47; 3 Érdi Jr 40; 4 Mabellini 33; 5 Igaveņš 31

ERC2 (Co-Piloti): 1 Bonato 62; 2 Kokins 47; 3 Kovács 40; 4 Arena 33; 5 Igaveņš 31

ERC3 (piloti): 1 Torn 79; 2 Bassas 44; 3 Rådström 38; 4 Nitišs 24; 5 M László 23

ERC3 (Co-piloti): 1 Pannas 79; 2 Coronado 44; 3 Johansson 38; 4 Mālnieks 24; 5 Zsiros 23

ERC1 Junior: 1 Solberg 80; 2 Munster 49; 3 Lindholm 48; 4 Llarena 48; 5 Marczyk 34; etc.

ERC3 Junior: 1 Torn 79; 2 Rådström 45; 3 Bassas 44; 4 Landa 28; 5 Nitišs 24

ERC Team: 1 Saintéloc Junior Team 111; 2 Rallye Team Spain 95; 3 Team MRF Tyres 93; 4 Estonian Autosport Junior Team 80; 5 DriftCompany Rally Team 57

Abarth Rally Cup: 1 Mabellini 30; 2 Rada 30; 3 Gobbin 24



TOP 5



1: era dal 2003, anno del Rallye Rota do Vidro – Centro de Portugal, che l'ERC non correva in Portogallo al centro della nazione

2: nessun portoghese ha mai vinto l'ERC, ma Bruno Magalhães nel 2017 ci è andato molto vicino.

3: Magalhães sarà in azione per dare l'assalto al titolo nazionale, ma al Rally Fafe Montelongo il suo co-pilota solito - Hugo Magalhães - sarà invece al fianco di Pedro Almeida.

4: Con 18 PS, il Rally Fafe Montelongo è la gara con più prove del calendario 2020.

5: Il Bacalhau è un piatto unico della cucina portoghese a base di baccalà, patatine fritte e uova, ma può essere servito in vari modi.