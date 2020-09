Studi: Alexey Lukyanuk non ha mai corso il Rally Fafe Montelongo, ma vedendo le immagini onboard su internet si è fatto l'idea che sia simile al Rally Islas Canarias, gara che ha già vinto con il Saintéloc Junior Team a bordo della Citroën C3 R5.



Speranze: Efrén Llarena, portacolori del Rallye Team Spain e Campione ERC3 Junior 2019, ha corso a Fafe con una Peugeot 208 Rally4 della Sports&You nel dicembre scorso.



Ecco Ares: lo spagnolo Iván Ares sarà in azione con una Hyundai i20 R5, così come Surhayen Pernia e Francisco López.



Il giovincello: il leader ERC1 Junior, Oliver Solberg, ha appena compiuto 19 anni e a Fafe va a caccia del terzo podio di fila con la sua Volkswagen Polo GTI R5.



Stelle WRC: Craig Breen continua la sua avventura con il Team MRF Tyres sulla Hyundai i20 R5 dopo il secondo posto centrato in Estonia nel WRC.



Campioncini: Emil Lindholm, compagno di Breen al Team MRF Tyres, questa settimana proverà a vincere il titolo finlandese al Pohjanmaa SM-Ralli seguendo le orme di papà Sebastian Lindholm.



In forma: Grégoire Munster (Hyundai Junior Driver) arriva a Fafe forte del successo al Rallye Castine – Terre d’Occitanie in Francia.



Tradizione di famiglia: Guillaume de Mevius proverà a mettere in pratica i consigli di papà Grégoire, che ha vinto quattro rally ERC in passato.



Occhio ai giovani: Miko Marczyk (ORLEN Team) è alla prima uscita a Fafe, così come Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy) ed entrambi daranno l'assalto l'ERC1 Junior. Devine non avrà però Brian Hoy al suo fianco, indisponibile per motivi lavorativi, bensì James Fulton.



Novità: Dominik Dinkel non potrà avvalersi dell'aiuto di Ursula Mayrhofer, per cui ha chiamato Michael Wenzel per affiancarlo sulla Škoda Fabia Rally2 Evo della Brose Motorsport.



Il ritorno di Norbi: dopo aver saltato il Rally Liepāja, Norbert Herczig torna al volante della Volkswagen Polo GTI R5. In Portogallo rientrano anche Marijan Griebel ed Albert von Thurn und Taxis.



Esperienza: in ERC3 Junior, Erik Cais (Yacco ACCR Team) continua a crescere con la Ford Fiesta R5 MkII.



Austria: Niki Mayr-Melnhof ritrova l'amato asfalto che conosce bene dai tempi del GT.



Attesa finita: Aloísio Monteiro è alla prima gara ERC del 2020.



Alpine all'attacco: in ERC2, il leader Zelindo Melegari porta al debutto internazionale la nuova Alpine A110 RGT.



Assi Abarth: Andrea Mabellini e Roberto Gobbin daranno l'assalto all'Abarth Rally Cup e ai ricchi premi.



Érdi Jr per il bis: Tibor Érdi Jr ha vinto l'ERC2 al Rally Liepāja con la sua Mitsubishi Lancer e proverà a replicare giocandosela contro Dmitry Feofanov.



Tour de force: Ken Torn prova a fare tripletta in ERC3/ERC3 Junior con la Ford Fiesta Rally4 della M-Sport Poland.



Cuesta cambia auto: in ERC3 Junior, Sergio Cuesta passa dalla Peugeot alla Ford.



Ruggito in arrivo: il Rallye Team Spain presenta Pep Bassas, GC Motorsport è con Sergio Fuentes e Pedro Almeida, tutti a bordo della nuova Peugeot 208 Rally4, mentre la vecchia l'avranno Amaury Molle, Ekaterina Stratieva e Nabila Tejpar (che però non è registrata per i punti ERC).



Super Mario: il portoghese Mario Castro completa il battaglione di piloti locali con la sua Fiesta.



Riecco Bonato: il francese Yoann Bonato non prenderà punti per l'ERC, ma vuole essere protagonista con la sua Citroën C3 R5.