Miklós Csomós passerà al FIA European Rally Championship per il Rally Ungheria questo fine settimana con l'opportunità di vincere il titolo nazionale.

Il 28enne ha fatto alcune apparizioni ERC nelle ultime stagioni, anche se con macchine a due ruote motrici. Per il suo round di casa sua, che è anche la finale della serie ungherese, guiderà una Škoda Fabia R5.



Il primo titolo ungherese è il suo obiettivo - dato che è a nove punti dal campione nazionale in carica András Hadik prima della gara di Nyíregyháza - ma Csomós spera anche di essere protagonita europeo.



"Abbiamo aumentato un po' il livello di allenamento e guardato un sacco di filmati delle telecamere di bordo, soprattutto quelli dell'ERC dell'anno scorso, quindi abbiamo ottenuto le risposte alle domande su cui potevamo avere qualche incertezza", ha detto Csomós. "Se non riuscivo a decidere con quale marcia la macchina avrebbe preso la curva, questi video me l'hanno detto".



Foto: MK Racing Photography

